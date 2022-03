Atelier de jardinage Potager de balcon Musée de Montmartre, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 15h00 à 16h45

Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 16h45

Le samedi 14 mai 2022

de 15h00 à 16h45

Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 16h45

Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 16h45

Un atelier de jardinage pour les urbains qui veulent apprendre à cultiver des légumes, des herbes aromatiques et même des fleurs comestibles sur un petit espace hors sol en ville.

Un atelier pour se reconnecter à son alimentation

Vous voulez devenir plus autonome ? Préserver la biodiversité ? Apprendre à semer, planter, récolter ? Ou simplement passer un bon moment les mains dans la terre ?

L’atelier s’adresse à tous les jardiniers urbains qui veulent apprendre à cultiver des légumes, des herbes aromatiques et même des fleurs comestibles sur leur balcon, leur terrasse ou même leurs rebords de fenêtre.

Lors de l’atelier, vous apprendrez à :

choisir des plantes potagères adaptées à votre contexte et comprendre leurs besoin,

sélectionner votre équipement de jardinier urbain et préparer le sol vivant et nutritif pour vos plantations,

semer, repiquer et rempoter vos légumes, vos herbes ou fleurs comestibles,

prendre soin de vos plantations et semis

Nous alternons notions théoriques de jardinage urbain au naturel et mise en pratique et observation de plantes in situ en faisant le tour du potager des Jardins Renoir.

Vous repartez avec quelques semis ou plantations pour démarrer et mettre en application les conseils de l’atelier. Suite à l’atelier, vous recevez par mail un mémo récapitulatif de conseils de l’atelier pour ne rien oublier.

Un cadre bucolique

L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre, havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin Sauvage Saint-Vincent.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot Paris 75018

Contact : https://my.weezevent.com/potager-de-balcon https://www.facebook.com/blogAFAM/

