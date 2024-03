Atelier de jardinage : La taille de printemps (dès 8 ans) Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, dimanche 17 mars 2024.

Atelier de jardinage : La taille de printemps (dès 8 ans) Atelier jardinage sur la taille des plantes aux printemps, aux Jardins du Muséum à Borderouge. Dimanche 17 mars, 10h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge 10 € inscription uniquement en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00

Atelier 2h aux Jardins du Muséum, à Borderouge, dès 8 ans.

Tailler ? Oui mais comment ?

Venez tout apprendre sur la taille de printemps. Que vos plantes soient herbacées ou ligneuses, arbustives ou arborescentes !

À partir de 8 ans, jauge de 15 personnes maximum

Enfants de 8 à 13 ans, obligatoirement accompagnés

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : Ecole de jardinage des Jardins du Muséum à Borderouge

Tarifs : 10 € inscription uniquement en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Intervenante : Basak oz

Date et horaire :

Dimanche 17 mars 2024 à 10h

Nos autres ateliers jardinage sur la taille de printemps :

Atelier de jardinage : La taille de printemps (dès 14 ans) samedi 16 mars à 10h

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229183972130 »}] [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229183972130 »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-de-jardinage-la-taille-de-printemps-des-14-ans/ »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

jardin jardins