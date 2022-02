Atelier de jardinage Jardin pédagogique Claeys Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier de jardinage Jardin pédagogique Claeys, 26 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. Atelier de jardinage

Jardin pédagogique Claeys, le samedi 26 mars à 14:30

**L’association des jardiniers de Villeneuve d’Ascq propose un atelier pratique de jardinage samedi 26 mars 2022 à 14h30 Jardin pédagogique Claeys à Ascq** Dans le **cadre de la semaine alternatives aux pesticides :** * cultures compagnes, * rotation des cultures, * le fruitier * principes du potager et choix des variétés * visite du jardin fleuri (bulbes printaniers, camélias, ….) Le **jardin est situé rue du docteur Roux**, **parking Maison de quartier Delesalle** **Sur inscription :** jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Sur inscription

L’association des jardiniers de Villeneuve d’Ascq propose un atelier pratique de jardinage samedi 26 mars 2022 à 14h30 au jardin de Joseph pédagogique Claeys à Ascq. Jardin pédagogique Claeys Rue du Docteur Roux (quartier Ascq) 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Jardin pédagogique Claeys Adresse Rue du Docteur Roux (quartier Ascq) 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Jardin pédagogique Claeys Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Jardin pédagogique Claeys Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Atelier de jardinage Jardin pédagogique Claeys 2022-03-26 was last modified: by Atelier de jardinage Jardin pédagogique Claeys Jardin pédagogique Claeys 26 mars 2022 Jardin pédagogique Claeys Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord