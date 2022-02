Atelier de jardinage Jardin Joseph Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier de jardinage Jardin Joseph, 8 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. Atelier de jardinage

Jardin Joseph, le mardi 8 mars à 14:30

L’**association des jardiniers de Villeneuve d’Ascq** **propose un** **atelier pratique de jardinage mardi 8 mars 2022 à 14h30 au jardin de Joseph à Annappes.** **Au programme :** * préparer le jardin pour le printemps, * entretien de fin d’hiver, * tailles de printemps * soins aux rosiers **Parking salle Marianne** **Sur inscription :** jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Sur inscription

L’association des jardiniers de Villeneuve d’Ascq propose un atelier pratique de jardinage mardi 8 mars 2022 à 14h30 au jardin de Joseph à Annappes. Jardin Joseph Rue de la Station – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Jardin Joseph Adresse Rue de la Station - 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Jardin Joseph Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Jardin Joseph Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Atelier de jardinage Jardin Joseph 2022-03-08 was last modified: by Atelier de jardinage Jardin Joseph Jardin Joseph 8 mars 2022 Jardin Joseph Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord