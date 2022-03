Atelier de jardinage intuitif – Travail du sol et plantation Promenade Charles-Martin

Atelier de jardinage intuitif – Travail du sol et plantation Promenade Charles-Martin, 9 avril 2022, . Atelier de jardinage intuitif – Travail du sol et plantation

Promenade Charles-Martin, le samedi 9 avril à 14:00

Avec le printemps vient le moment des premiers travaux au potager. Le sol est le substrat et le lieu de vie de toutes les plantes du jardin et du potager. Il représente donc un élément vital des cultures et doit faire l’objet d’attentions toutes particulières pour cultiver des légumes sains ! Une fois prêt, notre sol peut accueillir les premières plantations qui nous lancent de plein pied dans la saison maraichère. Contenu de l’atelier : * Le travail du sol * Les amendements et les engrais verts * La couverture du sol * Les plantations précoces L’atelier est organisé autour de la thématique proposée. Les formateurs présentent brièvement le sujet, puis répondent aux questions et problématiques amenées par les participants. Date : samedi 9 avril 2022 Horaire : de 14h à 16h Durée : 2h Lieu : potager de la Petite-Boissière , promenade Charles-Martin, 1208 Genève [https://s.geo.admin.ch/96c8c3f449](https://s.geo.admin.ch/96c8c3f449) Accès: tram 12 et 17 arrêt Amandolier, bus 2 et 25 arrêt Rieu Coût : CHF 25.- Inscription : [info@sauvages.ch](mailto:info@sauvages.ch) Site internet : [https://sauvages.ch/atelier-de-jardinage-intuitif-travail-du-sol-et-plantation/](https://sauvages.ch/atelier-de-jardinage-intuitif-travail-du-sol-et-plantation/)

CHF 25.-

L’association Les Sauvages proposent un atelier de jardinage intuitif au potager de la Petite-Boissière. Le cours est ouvert à toutes et tous, jardinier-ère-s débutant-e-s ou confirmé-e-s. Promenade Charles-Martin Promenade Charles-Martin,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:00:00

Détails Autres Lieu Promenade Charles-Martin Adresse Promenade Charles-Martin, lieuville Promenade Charles-Martin

Promenade Charles-Martin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//