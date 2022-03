Atelier de jardinage intuitif – Plantations d’automne et hivernage Promenade Charles-Martin, 3 septembre 2022, .

Atelier de jardinage intuitif – Plantations d’automne et hivernage

Promenade Charles-Martin, le samedi 3 septembre à 14:00

La belle saison touche à sa fin et c’est le moment de préparer le jardin pour sa phase de sommeil. Les plantes ont monté en graine, vite les récolter pour les ressemer au printemps. Une dernière plantation est encore possible avant l’hiver. Et quand le froid sera là, il sera l’heure de nettoyer les outils et de préparer notre potager à affronter les frimas dans les meilleures conditions. Contenu de l’atelier : * Les plantations d’automne * La récolte des graines, séchage et stockage * L’hivernage du potager * Les tailles d’automne * L’entretien des outils L’atelier est organisé autour de la thématique proposée. Les formateurs présentent brièvement le sujet, puis répondent aux questions et problématiques amenées par les participants. Date : samedi 3 septembre 2022 Horaire : de 14h à 16h Durée : 2h Lieu : potager de la Petite-Boissière , promenade Charles-Martin, 1208 Genève [https://s.geo.admin.ch/96c8c3f449](https://s.geo.admin.ch/96c8c3f449) Accès: tram 12 et 17 arrêt Amandolier, bus 2 et 25 arrêt Rieu Coût : CHF 25.- Inscription : [info@sauvages.ch](mailto:info@sauvages.ch) Site internet : [https://sauvages.ch/atelier-de-jardinage-intuitif-plantations-dautomne-et-hivernage/](https://sauvages.ch/atelier-de-jardinage-intuitif-plantations-dautomne-et-hivernage/)

CHF 25.-

L’association Les Sauvages proposent un atelier de jardinage intuitif au potager de la Petite-Boissière. Le cours est ouvert à toutes et tous, jardinier-ère-s débutant-e-s ou confirmé-e-s.

Promenade Charles-Martin Promenade Charles-Martin,



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-03T14:00:00 2022-09-03T16:00:00