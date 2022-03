Atelier de jardinage intuitif – Entretien et arrosage Promenade Charles-Martin, 11 juin 2022, .

Atelier de jardinage intuitif – Entretien et arrosage

Promenade Charles-Martin, le samedi 11 juin à 14:00

Le potager est un milieu anthropique, créé par et pour l’homme. À ce titre une dynamique naturelle peut certes s’y instaurer, mais le maintien du potager dépend entièrement de bon vouloir du-de la jardinier-ère qui l’entretien. Quel est l’entretien nécessaire ? Comment s’y prendre ? Que faire quand on est un-e jardinier-ère paresseux-euse ? Cet atelier propose de se mettre au travail pour comprend les besoins du potager et des plantes. Avec la graine et le sol, l’eau est le troisième élément essentiel pour assurer la croissance des plantes. Dans notre contexte de changement climatique et de réchauffement du climat, l’eau est en passe de devenir une ressource de plus en plus rare et précieuse. La gestion de l’eau est donc un thème important à aborder dans le cadre du potager. Contenu de l’atelier : * Les outils du-de la jardinier-ère * L’éclaircissage des semis * La taille, le palissage et le tuteurage * Le désherbage * Les maladies, parasites et carences * L’eau et le cycle de vie de la plante * L’arrosage * L’observation du potager * La bonne quantité d’eau au bon moment * Trucs et astuces L’atelier est organisé autour de la thématique proposée. Les formateurs présentent brièvement le sujet, puis répondent aux questions et problématiques amenées par les participants. Date : samedi 11 juin 2022 Horaire : de 14h à 16h Durée : 2h Lieu : potager de la Petite-Boissière , promenade Charles-Martin, 1208 Genève [https://s.geo.admin.ch/96c8c3f449](https://s.geo.admin.ch/96c8c3f449) Accès: tram 12 et 17 arrêt Amandolier, bus 2 et 25 arrêt Rieu Coût : CHF 25.- Inscription : [info@sauvages.ch](mailto:info@sauvages.ch) Site internet : [https://sauvages.ch/atelier-de-jardinage-intuitif-entretien-et-arrosage/](https://sauvages.ch/atelier-de-jardinage-intuitif-entretien-et-arrosage/)

CHF 25.-

L’association Les Sauvages proposent un atelier de jardinage intuitif au potager de la Petite-Boissière. Le cours est ouvert à toutes et tous, jardinier-ère-s débutant-e-s ou confirmé-e-s.

Promenade Charles-Martin Promenade Charles-Martin,



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T16:00:00