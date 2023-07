Atelier de jardinage boutures du potager Musée de Montmartre Paris, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 17 septembre 2023

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 10 septembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif normal 45€ – Duo 85€

Multiplier les plantes est très satisfaisant que ce soit pour «sauver» une plante en mauvaise forme, offrir des plantes autour de soi, récupérer des variétés de plantes rares.

Un atelier pour apprendre à multiplier les plantes vivaces du potager

Vous avez des notions de jardinage et vous jardinez déjà sur votre balcon, votre terrasse ou vos rebords de fenêtre ? Vous avez envie de reproduire vos plantes (ou celles de vos amis) pour mettre plus de vert et de diversité dans votre vie ? Vous avez envie de partager avec votre entourage des plantes que vous aimez ?

Alors cet atelier est fait pour vous !

Lors de l’atelier vous allez :

découvrir la multiplication des plantes par bouturage

apprendre deux techniques pour faire les boutures

apprendre à choisir quelle partie des plantes bouturer

Nous commençons par un (tout petit) peu de théorie sur les différents modes de multiplication des plantes puis très vite nous passons au concret avec la réalisation des boutures à proprement parler. Vous repartirez avec vos boutures d’aromatiques et des conseils pour vous en occuper.

Un cadre bucolique

L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre, havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin Sauvage Saint-Vincent.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/boutures-daromatiques-2023 https://www.facebook.com/blogAFAM/ https://www.aufouraumoulin.com/atelier-boutures-daromatiques-pour-le-potager/

aufouraumoulin.com