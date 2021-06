Béziers Béziers ATELIER DE GYMNASTIQUE MEDICALE ET PREVENTIVE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER DE GYMNASTIQUE MEDICALE ET PREVENTIVE
2021-07-03 09:00:00 – 2021-07-03 10:30:00
Béziers

Béziers Hérault Nicolas Pinelli vous propose un atelier de gymnastique médicale et préventive, un atelier d’éducation sportive avec possibilité de coaching individuel ou collectif.

+33 6 12 18 89 49

Réservation par téléphone ou par mail.

