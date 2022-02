ATELIER DE GUZHENG Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas l'atelier de guzheng pour adultes organisé par l'Institut Confucius ! A la découverte du Gu Zheng avec Sissy Zhou! Présentation de l'instrument Gu Zheng (Cithare ancienne), et de sa place dans l'histoire traditionnelle chinoise Initiation à l'instrument et au solfège chinois Illustration en musique Présentation de l'artiste: Jinglin ZHOU, artiste émérite et de haut niveau, est née à Wuhan. Dans l'Antiquité, cette cité, située dans le Pays de CHU"楚", royaume de la grande Chine ancienne, a été le berceau de la musique traditionnelle chinoise, spécialement pour les instruments de la famille Qin "琴", qui inclut toutes les anciennes cithares chinoises. Elle enseigne actuellement le Gu Zheng en direction des professionnels à l'Institut International des Musiques du Monde.

