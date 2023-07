Visite libre de l’atelier de Gustave Courbet Atelier de Gustave Courbet Ornans, 15 septembre 2023, Ornans.

Visite libre de l’atelier de Gustave Courbet 15 – 17 septembre Atelier de Gustave Courbet Entrée libre

Contre-pôle de l’atelier parisien de la rue Hautefeuille, célèbre pour avoir été le décor du tableau manifeste L’Atelier du peintre (1854-1855 – musée d’Orsay, Paris), l’atelier de Gustave Courbet à Ornans a été construit par l’artiste en 1860. Implanté dans « [s]on pays », construit en périphérie d’Ornans, ce nouvel espace est imaginé comme un atelier moderne qui s’émancipe des modèles traditionnels urbains, s’adapte à la pratique et à la trajectoire d’un peintre tiraillé entre Paris et Ornans.

Tombé dans l’oubli pendant près d’un siècle, il est acheté en 2007 par le département du Doubs, et inscrit au titre des Monuments historiques le 24 juillet 2008. Intégré au Pôle Courbet, ce lieu chargé d’histoires, indissociable de la modernité de Courbet, connaît sa renaissance grâce à une campagne de restauration lancée par le département du Doubs en 2021.

Venez découvrir ce lieu exceptionnel, écrin d’un trésor méconnu : le seul décor peint par Gustave Courbet.

Atelier de Gustave Courbet 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://www.musee-courbet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Jack Varlet