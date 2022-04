Atelier de greffe et taille des arbres fruitiers Saint-Quentin, 19 mars 2022, Saint-Quentin.

Atelier de greffe et taille des arbres fruitiers Saint-Quentin

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Quentin Aisne

En partenariat avec l’association des croqueurs de Pommes, venez découvrir le samedi 19 mars de 14h à 16h au Parc d’Isle à Saint-Quentin,l’art de la multiplication et de la sauvegarde des variétés fruitières locales. Les greffes de printemps n’auront plus de secrets pour vous : greffe anglaise simple et compliquée, en fente simple et double et préparation pour le greffe en couronne.

Atelier gratuit et sur réservation à la Maison du Parc d’Isle à Saint-Quentin au 0323050650.

+33 3 23 05 06 50

Pixabay

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-17 par