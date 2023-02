Exposition et ouverture de l’atelier Atelier de Gravure Vallangoujard Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Vallangoujard

Exposition d'oeuvres gravées, visite de l'atelier Atelier de Gravure 2 chemin de Frouville 95810 Vallangoujard Vallangoujard 95810 Val-d'Oise Île-de-France Exposition collective d'oeuvres gravées : Léna Mitsolidou, Pino Pandolifini, Dimitra Siaterli, Fotini Kolonia.

L’atelier personnel de Léna Mitsolidou se transforme en lieu d’exposition le temps des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Son travail emprunte les techniques traditionnelles de la gravure. Ses matériaux sont le bois et le zinc, la procedure de création est la même que celle depuis la naissance de cette technique.

Le public pourra découvrir ses oeuvres mais aussi les outils et l’environnement d’un atelier d’artiste-graveur. Sur place, une visite guidée sera possible.

Artiste invités :

– Pino Pindolfini (Italie),

– Dimitra Siaterli (Grèce),

– Fotini Kolonia (Grèce).

