La Chouette Librairie, le samedi 9 avril à 10:00

Fanny Piñel est née dans les terres du Nord de la France. Elle vit et travaille actuellement à Lille où elle creuse, griffe, encre, imprime tout ce qui passe à sa portée. La gravure et toutes les techniques d’impression (pochoir notamment) représentent son medium de prédilection mais elle dessine également, du tout petit format au très grand. C’est en pleins et en creux qu’elle sonde le monde, pour rendre compte avec le plus de sensibilité possible des expériences du vivant qui s’offrent à son regard. Son univers est à la fois empreint de gravité et de douceur. Elle cherche avant toute chose à traduire à sa manière, la complexité des choses, des êtres et des pensées. Elle fait également partie du collectif de micro-édition Les Piñatas. Durée : 2h Gratuit Matériel mis à disposition Vous pourrez repartir avec votre réalisation sur la thématique “Graver le printemps”.

Réservation indispensable (8 places uniquement)

La Chouette Librairie 72 Rue de l’Hôpital Militaire, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



