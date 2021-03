Sète Sète Hérault, Sète ATELIER DE GRAVURE Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

ATELIER DE GRAVURE, 27 mars 2021-27 mars 2021, Sète. ATELIER DE GRAVURE 2021-03-27 – 2021-03-27

Sète Hérault Atelier de gravure Venez célébrer l’arrivée du printemps avec une initiation à la gravure sur le thème floral et nature.

Vous apprendrez les techniques de bases de la gravure sur un medium souple. Un large choix de modèle vous era proposé mais si vous en avez un qui vous tient à coeur, vous pouvez le ramener.

A la fin de l’atelier, repartez avec une création : tampon créé par vos soins. Le samedi 27 mars de 14h30 à 16h30 Atelier animé par Isabelle Les Doigts Noirs

Au Joyeux chichois, 25 rue Paul Valéry

Tarif : 25€ par personne + 5€ d’adhésion à l’association Joyeux Chichois, matériel fourni

Durée : 2h

Nombre de participants : 4 (dans les respect des règles sanitaires) Inscription obligatoire, envoyez un mail à lesdoigtsnoirs@gmail.com, si vous passez par la boutique « Le joyeux Chichois » vous pouvez aussi vous y inscrire.

Ne convient pas aux enfants.



