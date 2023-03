Atelier de gravure – Estelle Monna Atelier de gravure Estelle Monna Pernes-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Pernes-les-Fontaines

Artiste pratiquant la gravure selon des techniques traditionnelles à Pernes-les-Fontaines, je suis heureuse d'ouvrir les portes de mon atelier à l'occasion des Journées européennes des Métiers d'Art et vous faire découvrir les différentes étapes de création d'une estampe contemporaine. J'invite à cette occasion l'artisane Laurie Fouillen, relieure et restauratrice de livres anciens, pour vous faire partager notre passion commune du papier qui sublime notre quotidien.

Nous vous proposons de vous initier à nos métiers autour d’un atelier découverte : relier un carnet et imprimer sa couverture au moyen de plaques gravées.

1H environ / 20 €

Samedi 01/04 : 11h / 14h

Dimanche 02/04 : 11h / 14h

Les places étant limitées les réservations sont obligatoires.

06 84 71 08 23 / 06 17 86 46 23 Atelier de gravure Estelle Monna 19 rue Victor Hugo 84210 Pernes-les-Fontaines

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 atelier de gravure reliure Laurie Fouillen/Estelle Monna

