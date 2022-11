Portes Ouvertes pour les 40 ans de l’Atelier Atelier de Gravure Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Portes Ouvertes pour les 40 ans de l’Atelier Atelier de Gravure, 3 décembre 2022, Élancourt. Portes Ouvertes pour les 40 ans de l’Atelier 3 et 4 décembre Atelier de Gravure

Entrée libre et gratuite

Exposition, démonstrations, 40 gravures à gagner et des surprises… Atelier de Gravure 6 rue du Maréchal Ferrant 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 40 bougies ! Art Gravure fête ses 40 ans 40 ans de création, 40 ans à Saint Quentin en Yvelines L’association ouvre ses portes à l’occasion de cet événement :

Exposition estampes, cartes de voeux, livres d’artistes, nombreuses gravures à 40€ et bien d’autres créations…

Démonstrations

Tombola : 40 gravures à gagner et des surprises…

