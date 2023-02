Atelier de gravure du petit artiste en herbe, 19 avril 2023, Verneuil-en-Halatte .

Atelier de gravure du petit artiste en herbe

Place Piégaro Verneuil-en-Halatte Oise

2023-04-19 14:00:00 – 2023-04-19 15:30:00

Verneuil-en-Halatte

Oise

Développez l'esprit créatif et artistique de votre enfant en lui faisant réaliser son graffito au Musée de la Mémoire des murs et des Hommes. A l'aide d'une plaque de pierre et d'outils précis, votre petit artiste pourra réaliser son chefd'œuvre tout en découvrant ce musée unique en Europe. À partir de 5 ans

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Verneuil-en-Halatte

