Ouverture atelier de gravure / Anna Zoé Couder Atelier de Gravure / Anna Zoé Couder, 1 avril 2023, Daoulas. Ouverture atelier de gravure / Anna Zoé Couder 1 et 2 avril Atelier de Gravure / Anna Zoé Couder Anna Zoé Couder ouvre son atelier de gravure le samedi 1er et dimanche 2 avril à l’occasion des Journée Européennes des Métiers d’Art 2023. L’atelier est situé dans les locaux de l’association L’art et Création. Toute la journée, ses portes seront ouvertes, de 10h à 19h. Elle exposera son travail et profitera de ce temps précieux pour réaliser des démonstrations d’impression d’estampes multiples au public. « Mon travail aborde l’écoute des paysages naturels et citadins à travers l’écriture poétique, l’installation sonore et la gravure à l’eau forte.

Ma relation à la gravure est très personnelle. Je débute la création d’une future estampe avec l’idée de m’abandonner à la matière, une plaque de zinc vernie, où coup par coup, je gratte, j’enlève de la substance.

Avant que l’image n’apparaisse l’acte de graver devient sonorité tangible, intérieure. J’écoute la pointe sèche gratter le vernis trait par trait. Par les tracés, l’image prends sa place. Le temps s’efface, je ne suis qu’avec la matière gravée. Les heures défilent, les contours se dessinent. L’horizon se crée.

L’acide mords les lignes, gravant les courbes du paysages à jamais dans la mémoire. La gravure de l’estampe à l’eau-forte se crée au fil du temps.

L'acide mords les lignes, gravant les courbes du paysages à jamais dans la mémoire. La gravure de l'estampe à l'eau-forte se crée au fil du temps.

Puis l'encre s'infiltre doucement dans les interstices de la matrice métallique. Les couleurs nuancées redonnent vie au passé. Un élan de nostalgie donnant naissance à l'impression finale… »​

