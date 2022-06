ATELIER DE GRAFFITI – CENTRALE 7

ATELIER DE GRAFFITI – CENTRALE 7, 21 mai 2022, . ATELIER DE GRAFFITI – CENTRALE 7

2022-05-21 – 2022-05-21 Venez vous essayer au graffiti

Animé par K-Mi-Sol.

A partir de 10 ans – Réservation obligatoire. Atelier « Graffiti » proposé à Centrale 7 le 13 juillet et le 10 septembre 2022. Venez vous essayer au graffiti

Animé par K-Mi-Sol.

A partir de 10 ans – Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville