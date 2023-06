Venez découvrir une exposition de peintures à l’atelier Atelier de Giroir Migné-Auxances Migné-Auxances Catégories d’Évènement: Migné-Auxances

Venez découvrir une exposition de peintures à l'atelier 15 – 17 septembre Atelier de Giroir Gratuit. Entrée libre. Lors d'une visite libre, venez découvrir l'exposition de peintures, d'aquarelles et d'encres.

Une animation est prévue pour les scolaires le vendredi 15 septembre, avec une démonstration artistique. Atelier de Giroir 11 rue de Giroir, 86400 Migné-Auxances Migné-Auxances 86440 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 76 58 52 49 https://delalande.peintre.free.fr Découvrez cet atelier particulier d’artistes peintres aquarellistes, ouvert exceptionnellement au public pour les Journées européennes du patrimoine. Il vous sera proposé une visite animée, spécialement pour les scolaires ! Parking à 300 m à côté du cimetière des Sous-Remuets, au bout de la rue de Giroir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

