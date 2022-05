Atelier de généalogie – Rencontres citoyennes

Atelier de généalogie – Rencontres citoyennes, 11 juin 2022, . Atelier de généalogie – Rencontres citoyennes

2022-06-11 – 2022-06-11 Moments d’échanges, les ateliers d’initiation à la généalogie vous apprendront les éléments permettant de faire l’histoire de votre famille. Atelier animé par le Cercle généalogique des Deux Sèvres et les Archives départementales.

Par le Cercle généalogique des Deux Sèvres et les Archives départementales. Moments d’échanges, les ateliers d’initiation à la généalogie vous apprendront les éléments permettant de faire l’histoire de votre famille. Atelier animé par le Cercle généalogique des Deux Sèvres et les Archives départementales.

Par le Cercle généalogique des Deux Sèvres et les Archives départementales. Moments d’échanges, les ateliers d’initiation à la généalogie vous apprendront les éléments permettant de faire l’histoire de votre famille. Atelier animé par le Cercle généalogique des Deux Sèvres et les Archives départementales.

Par le Cercle généalogique des Deux Sèvres et les Archives départementales. Arbre_genealogique dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville