Journées portes ouvertes Atelier François-Marie Luca

Le samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 de 10H – 18H.

Visite de l’exposition. Présentation des œuvres par l’artiste.

Samedi 1er avril:

14h Démonstration de peinture sur céramique.

Cette démonstration a pour but de mettre en lumière les différentes étapes de décoration sur céramique et d’échanger sur le processus de création d’un oeuvre sur faïence.

Utilisation d’oxydes colorants (peinture pour faïence) sur biscuit brut.

Présentation du matériel nécessaire à la décoration, pinceaux, traceurs (pinceau à reserve…).

Explications des étapes qui suivent la décoration (émaillage, cuisson…).

FAIENCERIE SICARD X FRANCOIS-MARIE LUCA

https://www.louis-sicard.com/residence/

Céramiques réalisées en collaboration avec la faïencerie Louis Sicard.

Assiettes, Vases et cigale.

Peintures acryliques sur toile. Grands formats.

Petits formats. 20x20cm

25 cours Honoré d’Estienne d’Orves 13001 Marseille 2eme étage gauche.

Entrée libre.

www.francois-marie-luca.com

0663030833

francoismarieluca@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Art Peinture

Vue de l’atelier