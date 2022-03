ATELIER DE FORMATION HERBORISTERIE AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou, 9 septembre 2022, Chemillé-en-Anjou.

EUR 25 30 Frédéric Michenet, cueilleur et animateur sur Les Chemins de la Nature, vous initie aux différentes méthodes d’utilisation des plantes médicinales : infusions, teintures et macérations huileuses n’auront plus de secrets pour vous. Prévoyez une fiole de 10 ml afin de pouvoir repartir avec un échantillon de la macération huileuse. Un témoignage de son parcours de formation et professionnel clôturera l’atelier.

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 http://www.jardin-camifolia.fr/

