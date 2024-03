Atelier de Flip-Book animé par Marine Laroche Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 20 avril 2024.

Rejoignez l’atelier de flip-book animé dirigé par Marine Laroche.

Explorez le monde magique de l’animation à travers cette activité ludique et créative. Que vous soyez novice ou expérimenté, cet atelier vous offre l’opportunité de donner vie à vos idées et de créer des animations fascinantes. Plongez dans l’univers de l’art cinématographique en fabriquant votre propre flip-book et découvrez les secrets de l’animation image par image. Laissez-vous inspirer et laissez votre imagination s’envoler lors de cette expérience artistique unique !

Informations pratique :

Le 20/04/2024 14 h à 16 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai