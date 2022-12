Atelier de fleurs comestibles HOBA, 3 février 2023, Paris.

Le vendredi 03 février 2023

de 19h00 à 21h00

. payant

50€ + frais de loc

Découvre les incroyables saveurs des fleurs comestibles et compose un bouquet de fleurs comestibles à la fois magnifique et délicieux !

Tout au long de cet atelier, tu apprendras tous les secrets culinaires de chaque plante utilisée. Et grâce au carnet de fiches recettes et botaniques, tu sauras quelles parties consommer et tu feras le plein d’idées gourmandes pour utiliser chaque plante en cuisine.

Tu apprendras aussi à effeuiller chaque plante de ton bouquet pour garantir sa durabilité, et à créer un bouquet sauvage, harmonieux et rond !

HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris

Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-de-fleurs-comestibles/ 0981986755 jose@hoba.paris

