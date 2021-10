Obernai 13e sens - Scène & Ciné Bas-Rhin, Obernai Atelier de film suédé en famille 13e sens – Scène & Ciné Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

13e sens – Scène & Ciné, le dimanche 31 octobre à 14:00

Venez vous mettre dans la peau d’un acteur ou d’un metteur en scène et rejouer la scène d’un célèbre film d’horreur pour réaliser un film “suédé”, un film rejoué dans des conditions rudimentaires. En famille | Dès 6 ans | Avec le réalisateur Léo Amiot

Gratuit sur réservation au 03 88 95 24 26 – mediation@13esens.com

Un atelier en famille pour rejouer une scène d’un célèbre film d’horreur 13e sens – Scène & Ciné Rue Athic, Obernai Obernai Bas-Rhin

2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T16:00:00

