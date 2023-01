Atelier « De fil en aiguille » Saché Saché Conseil Départemental 37 Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Saché EUR 9 Comme Henriette dans l’histoire du Lys dans la vallée, découvre la broderie et réalise un joli coeur brodé que tu pourras offrir à ceux que tu aimes !

Durée : 1h

Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant Comme Henriette dans l’histoire du Lys dans la vallée, découvre la broderie et réalise un joli coeur brodé que tu pourras offrir à ceux que tu aimes ! museebalzac@departement-touraine.fr +33 2 47 26 86 50 http://www.musee-balzac.fr/ Droits réservés

