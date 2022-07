Atelier de fermentation Les Monts d’Andaine Les Monts d'Andaine Catégories d’évènement: Les Monts d'Andaine

Orne

Atelier de fermentation Les Monts d’Andaine, 23 juillet 2022, Les Monts d'Andaine. Atelier de fermentation

3 Impasse des Tisserands Les Monts d’Andaine Orne

2022-07-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-23 22:00:00 22:00:00 Les Monts d’Andaine

Orne Rendez-vous au restaurant le Roull Galette à St Maurice du désert !

Au programme :

17h – 18h : Atelier théorique et pratique de lacto-fermentation : apprentissage du salage à sec

18h – 19h30: Atelier cuisine : Comment cuisiner les légumes fermentés?

19h30-22h : Dîner collectif avec boissons fermentées

Tarif bocaux compris – Sur réservation – par groupe de 6 à 12 personnes (annulation si le minimum n’est pas atteint) Par Cyprien et Sophie de l’Oisiveraie Rendez-vous au restaurant le Roull Galette à St Maurice du désert !

Au programme :

17h – 18h : Atelier théorique et pratique de lacto-fermentation : apprentissage du salage à sec

18h – 19h30: Atelier cuisine : Comment cuisiner les légumes… cyprien18@hotmail.com +33 7 84 58 84 24 Rendez-vous au restaurant le Roull Galette à St Maurice du désert !

Au programme :

17h – 18h : Atelier théorique et pratique de lacto-fermentation : apprentissage du salage à sec

18h – 19h30: Atelier cuisine : Comment cuisiner les légumes fermentés?

19h30-22h : Dîner collectif avec boissons fermentées

Tarif bocaux compris – Sur réservation – par groupe de 6 à 12 personnes (annulation si le minimum n’est pas atteint) Par Cyprien et Sophie de l’Oisiveraie Les Monts d’Andaine

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Les Monts d'Andaine, Orne Autres Lieu Les Monts d'Andaine Adresse 3 Impasse des Tisserands Les Monts d'Andaine Orne Ville Les Monts d'Andaine lieuville Les Monts d'Andaine Departement Orne

Les Monts d'Andaine Les Monts d'Andaine Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-monts-dandaine/

Atelier de fermentation Les Monts d’Andaine 2022-07-23 was last modified: by Atelier de fermentation Les Monts d’Andaine Les Monts d'Andaine 23 juillet 2022 3 Impasse des Tisserands Les Monts d'Andaine Orne

Les Monts d'Andaine Orne