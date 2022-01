Atelier de fartage et affûtage des skis Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs Doubs Les Fourgs EUR 20 20 Atelier fartage: pourquoi farter, nettoyer une semelle de ski, choisir son farte, appliquer le farte, différentes étapes de finitions.

Atelier affûtage: choisir l’angle d’affûtage des carres de ses skis, affûter, finitions

Atelier réparation semelle: comment reboucher les rayures de la semelle du ski facilement sans équipements particuliers. Durée du cours : 1 heure

Possibilité de fartage/affutage sur skis perso

matériels sur place

niveau débutant à intermédiaire.

