Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien Fabriquer une couronne de Noël avec de la récup et des branchages, ça vous branche !

Alors rendez-vous au Ch’ty Coz pour un atelier parent /enfant.

A chacun sa couronne ! La décoration est faite avec ce qui vous inspire avec l’aide d’un animateur de War Dro an Natur. Matériel et matériaux fournis

Atelier parent et enfant, dès 6 ans, sur inscription Ch’ty Coz 1 Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien

