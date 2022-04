Atelier de fabrication d’un « Teensyrecorder » Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

Atelier de fabrication d’un « Teensyrecorder » Clamecy, 11 mai 2022, Clamecy. Atelier de fabrication d’un « Teensyrecorder » Fab Lab 12 Rue de Druyes Clamecy

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-11 18:30:00 Fab Lab 12 Rue de Druyes

Clamecy Nièvre Clamecy EUR 0 0 C’est un projet de création de différentes versions d’enregistreurs ultrasons pour l’étude des chauvessouris. Le dispositif est basé sur les cartes Raspberry Pi (une carte électronique qui est un nanoordinateur) et s’applique aussi bien aux détecteurs

actifs qu’aux enregistreurs passifs. Ainsi, il est possible de construire un modèle de détecteur, moyennant une petite journée d’assemblage dans une ambiance conviviale.

Réservation obligatoire. remy.huot@nievre.fr C’est un projet de création de différentes versions d’enregistreurs ultrasons pour l’étude des chauvessouris. Le dispositif est basé sur les cartes Raspberry Pi (une carte électronique qui est un nanoordinateur) et s’applique aussi bien aux détecteurs

actifs qu’aux enregistreurs passifs. Ainsi, il est possible de construire un modèle de détecteur, moyennant une petite journée d’assemblage dans une ambiance conviviale.

Réservation obligatoire. Fab Lab 12 Rue de Druyes Clamecy

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse Fab Lab 12 Rue de Druyes Ville Clamecy lieuville Fab Lab 12 Rue de Druyes Clamecy Departement Nièvre

Clamecy Clamecy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamecy/

Atelier de fabrication d’un « Teensyrecorder » Clamecy 2022-05-11 was last modified: by Atelier de fabrication d’un « Teensyrecorder » Clamecy Clamecy 11 mai 2022 Clamecy nièvre

Clamecy Nièvre