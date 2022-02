Atelier de fabrication d’un baume hydratant à la lavande La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc Catégories d’évènement: Drôme

La Bégude-de-Mazenc

Atelier de fabrication d’un baume hydratant à la lavande La Bégude-de-Mazenc, 12 mars 2022, La Bégude-de-Mazenc. Atelier de fabrication d’un baume hydratant à la lavande Domaine L’Essentiel de Lavande 270 allée de fontchaude La Bégude-de-Mazenc

2022-03-12 14:30:00 – 2022-03-12 16:00:00 Domaine L’Essentiel de Lavande 270 allée de fontchaude

La Bégude-de-Mazenc Drôme La Bégude-de-Mazenc EUR 45 Préparez vous même votre baume pour le corps et découvrez la construction d’un produit cosmétique bio, l’influence de la lavande dans sa composition et ses vertus. odile@essentiel-de-lavande.com +33 6 62 86 64 12 https://essentiel-de-lavande.com/fr/home/69-atelier-cosmetique.html Domaine L’Essentiel de Lavande 270 allée de fontchaude La Bégude-de-Mazenc

dernière mise à jour : 2022-01-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Bégude-de-Mazenc Autres Lieu La Bégude-de-Mazenc Adresse Domaine L'Essentiel de Lavande 270 allée de fontchaude Ville La Bégude-de-Mazenc lieuville Domaine L'Essentiel de Lavande 270 allée de fontchaude La Bégude-de-Mazenc Departement Drôme

La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-begude-de-mazenc/

Atelier de fabrication d’un baume hydratant à la lavande La Bégude-de-Mazenc 2022-03-12 was last modified: by Atelier de fabrication d’un baume hydratant à la lavande La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc 12 mars 2022 Drôme La Bégude-de-Mazenc

La Bégude-de-Mazenc Drôme