Atelier de fabrication des CUIRiosités Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Atelier de fabrication des CUIRiosités Semur-en-Auxois, 14 mai 2022, Semur-en-Auxois. Atelier de fabrication des CUIRiosités Fab’Lab de l’Auxois 43 Rue de Vigne Semur-en-Auxois

2022-05-14 – 2022-05-14 Fab’Lab de l’Auxois 43 Rue de Vigne

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois EUR 50 Un Artisan Dijonnais vient vous proposer un atelier de fabrication Cuir au LAB’Aux “le Tiers-Lieu de l’Auxois”.

Venez passer un agréable moment en fabriquant vous même votre pochette ou votre étuis pour votre outil préféré.

Le LAB’Aux vous accueille dans un cadre chaleureux pour réaliser cet atelier. Attention : Il faut vous inscrire obligatoirement en envoyant un e-mail sur lespirateriesartisanales@gmail.com ou en appelant le 06.21.044.385 lespirateriesartisanales@gmail.com Un Artisan Dijonnais vient vous proposer un atelier de fabrication Cuir au LAB’Aux “le Tiers-Lieu de l’Auxois”.

Venez passer un agréable moment en fabriquant vous même votre pochette ou votre étuis pour votre outil préféré.

Le LAB’Aux vous accueille dans un cadre chaleureux pour réaliser cet atelier. Attention : Il faut vous inscrire obligatoirement en envoyant un e-mail sur lespirateriesartisanales@gmail.com ou en appelant le 06.21.044.385 Fab’Lab de l’Auxois 43 Rue de Vigne Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Fab'Lab de l'Auxois 43 Rue de Vigne Ville Semur-en-Auxois lieuville Fab'Lab de l'Auxois 43 Rue de Vigne Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or

Atelier de fabrication des CUIRiosités Semur-en-Auxois 2022-05-14 was last modified: by Atelier de fabrication des CUIRiosités Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 14 mai 2022 Côte-d'Or Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or