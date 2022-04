ATELIER DE FABRICATION D’ENDUIT NATUREL – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

ATELIER DE FABRICATION D’ENDUIT NATUREL – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu, 13 mai 2022, Segré-en-Anjou Bleu. ATELIER DE FABRICATION D’ENDUIT NATUREL – CENTRALE 7 Nyoiseau Bois N 2 (Nyoiseau) Segré-en-Anjou Bleu

2022-05-13 – 2022-05-13 Nyoiseau Bois N 2 (Nyoiseau)

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire EUR 45 45 Atelier de fabrication d’enduit naturel proposé par Elodie Pichereau à Centrale 7.

Tous public. Réservation obligatoire. Atelier de fabrication d’enduit naturel proposé par Elodie Pichereau le vendredi 13 mai et le samedi 11 juin à Centrale 7. mediation@centrale7.net +33 2 41 61 30 34 http://centrale7.net/ Atelier de fabrication d’enduit naturel proposé par Elodie Pichereau à Centrale 7.

Tous public. Réservation obligatoire. Nyoiseau Bois N 2 (Nyoiseau) Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Nyoiseau Bois N 2 (Nyoiseau) Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Nyoiseau Bois N 2 (Nyoiseau) Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

ATELIER DE FABRICATION D’ENDUIT NATUREL – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu 2022-05-13 was last modified: by ATELIER DE FABRICATION D’ENDUIT NATUREL – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 13 mai 2022 maine-et-loire Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire