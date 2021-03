Couëtron-au-Perche Jardins de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche Atelier de fabrication d’encre végétale, en famille ou en solo… Jardins de la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Catégorie d’évènement: Couëtron-au-Perche

Biochimiste, Elisabeth Dumont a écrit plusieurs ouvrages sur les plantes, leur utilisation dans la fabrication d’encre ou la teinture de tissus. Elle est intarissable sur l’utilisation des plantes dans l’histoire.

Tarif : adulte 5€ ; adolescent (13-17 ans) et étudiant 4€ ; enfant (6-12 ans) 2€ ; gratuit -6 ans

Elisabeth Dumont invite les participants à fabriquer le « vert d’iris », utilisé dans les enluminures au Moyen-âge. Quand histoire et découverte du vivant s’entremêlent… Durée 20 à 30mn Jardins de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Arville

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

