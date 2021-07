Rouen Rouen sur mer Rouen, Seine-Maritime Atelier de fabrication de vieux gréments avec des matériaux naturels Rouen sur mer Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier de fabrication de vieux gréments avec des matériaux naturels Rouen sur mer, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Rouen. Atelier de fabrication de vieux gréments avec des matériaux naturels

Rouen sur mer, le lundi 12 juillet à 14:00

Dans le cadre de l’évènement Rouen sur Mer organisé par la Ville de Rouen, Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose une atelier visant à sensibiliser au réchauffement climatique et à l’anthropocène, la pollution des océans par l’activité humaine (transport, pollution textile, évolution des forêts, pollution des océans…). Atelier animé par A travers Champs.

Entrée libre

Animation visant à sensibiliser au réchauffement climatique et à la pollution des océans Rouen sur mer Quai Rive Gauche – Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rouen sur mer Adresse Quai Rive Gauche - Rouen Ville Rouen lieuville Rouen sur mer Rouen