Atelier de fabrication de shampoing solide Ouistreham, mercredi 21 février 2024.

Atelier de fabrication de shampoing solide Ouistreham Calvados

L’Atelier de Fabrication de Shampoing Solide offre une expérience enrichissante et écologique, invitant les participants à découvrir l’art de créer leurs propres produits capillaires durables. Cet événement pratique met en lumière les bienfaits de la fabrication de shampoings solides, alliant savoir-faire artisanal et sensibilisation à la réduction des déchets plastiques. De la sélection des ingrédients au processus de création, cet atelier offre aux participants une opportunité unique de prendre part à une démarche éco-responsable tout en prenant soin de leurs cheveux.

Public: famille

sur inscription – 02 31 25 51 60

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

