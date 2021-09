Atelier de fabrication de savon/shampoing solide Dossenheim-sur-Zinsel, 2 octobre 2021, Dossenheim-sur-Zinsel.

Atelier de fabrication de savon/shampoing solide 2021-10-02 – 2021-10-02

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel

EUR Découvrez le secret ancestral des savonniers en apprenant la technique de saponification à froid. Maîtrisez la formulation des savons et repartez avec tout le savoir-faire nécessaire à la réalisation de vos propres savons ou shampoings solides bio !

Prochaines dates : voir calendrier en bas de cette page.

Cet atelier de 2h30 propose un programme complet :

– Comprendre la formulation d’un savon/d’un shampoing/ d’un pain de rasage solide, bio, fabriqué avec la méthode de saponification à froid

– Une description des huiles que l’on peut utiliser et de leurs bienfaits

– Choisir les actifs et ingrédients adaptés à vos envies et vos goûts

– Mettre en pratique et formuler un savon, shampoing ou pain de rasage solide en saponification à froid

– Des fiches techniques détaillées envoyées à chaque participant.e après l’atelier.

Chacun.e repartira également avec les savons et shampoings qu’il/elle a réalisé :)

Il est nécessaire d’amener, pour des raisons d’hygiène et de sécurité :

– des gants, qui montent jusqu’aux coudes de préférence, ou prévoir des manches longues

– un masque

– des lunettes de protection.

Il faudra également penser à amener des contenants étanches (tout sauf du métal), type moules à muffins en silicone, brique de lait (préalablement nettoyée) ou petits tupperwares afin de pouvoir emmener vos fabrications.

Le reste du matériel nécessaire à l’atelier (casseroles, thermomètres de cuisine, verres doseur, etc) ainsi que les ingrédients vous seront fournis.

+33 6 32 05 41 68

dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre