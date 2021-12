Atelier de fabrication de santons Les Baux-de-Provence, 27 décembre 2021, Les Baux-de-Provence.

7.5 7.5 Découvrez le métier de santonnier en réalisant vous-mêmes vos santons, avant de les emporter avec vous ! Les ateliers sont une occasion unique de comprendre le processus de création de ces figurines en manipulant moules et outils, et d’en connaître un peu plus sur cette tradition provençale. La santonnière, Cristine Darc vous accompagne dans la fabrication des personnages ou animaux de votre choix. Elle guide chaque geste des apprentis-santonniers et dévoile une partie de ses secrets de fabrication. Durée 35 minutes, 6 personnes maximum. Port de masque obligatoire à partir de 6 ans.

Moulez petits personnages et animaux avec l’aide de la santonnière !

