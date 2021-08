Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Atelier de fabrication de quitapeñas Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier de fabrication de quitapeñas Médiathèque Ormédo – Orvault, 1 décembre 2021, Orvault. 2021-12-01

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : non Au Guatemala, de petites poupées soulagent les peines : on les appelle les quitapeñas ou poupées-tracas. Elles sont offertes aux enfants qui leur racontent leurs inquiétudes avant de s’endormir et les glissent sous l’oreiller. Le lendemain, les soucis ont disparu… En cette période de Noël, venez fabriquer vos quitapeñas pour les accrocher dans votre sapin ou les offrir en cadeau… qui sait vos tracas vont peut-être s’envoler. Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault