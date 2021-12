Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier de fabrication de produits ménagers naturels Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 15 janvier 2022, de 10h à 12h, à la Ferme du Héron, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour fabriquer ses produits ménagers : l’intérêt de se lancer et les bases à avoir (ingrédients, ustensiles nécessaires…).** Au cours de l’atelier, vous fabriquerez votre propre lessive et un nettoyant multi-usage avec lesquels vous repartirez. ### Inscriptions _Inscriptions dès le 3 janvier 2022 auprès du service développement durable_ [_via le formulaire en ligne_](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-latelier-fabricat)_._ La priorité est donnée aux habitants villeneuvois et s’il reste de la place, ils sont ouverts aux habitants venant de l’extérieur. ### Renseignements * Tél. 03 20 43 19 50 * ou [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Samedi 15 janvier, de 10h à 12h00, à la Ferme du Héron, Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq

