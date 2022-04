Atelier de fabrication de produits ménagers Kutzenhausen, 30 avril 2022, Kutzenhausen.

Atelier de fabrication de produits ménagers Kutzenhausen

2022-04-30 14:30:00 – 2022-04-30 17:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen

EUR Envie de passer au naturel pour votre ménage quotidien et jeter une fois pour toute, tout produit industriel à la poubelle? On peut très bien entretenir sa maison avec des produits de base non nocifs pour vous et l’environnement. Nos grands-parents le faisaient bien et leur intérieur était tout aussi propre que le nôtre. Un seul produit peut parfois remplacer tellement de flacons inutiles. Brigitte Schuler présentera et fabriquera des produits d’entretien : lessive, savon ménager, pastilles wc ou lave vaisselle, savon noir, crème récurrente, gel wc …à refaire facilement chez soi (apporter quelques petits contenants avec couvercle).

Présentation et fabrication de produits d’entretien faciles à refaire chez soi (apportez quelques petits contenants avec couvercle). Sur inscription.

+33 3 88 80 53 00

