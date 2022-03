Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc des Dryades 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc des Dryades 44500 La baule, 17 avril 2022, La baule. Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux

Parc des Dryades 44500 La baule, le dimanche 17 avril à 10:00

Vous retrouverez Les Jardiniers au stand des Jardiniers lors de l’évènement La Baule en fleurs ! Les jardiniers de la presqu’ile et l’outil en main de saint André des eaux organise un atelier de fabrication de nichoir oiseaux pour les 7/14 ans Tout le matériel sera fourni , découpage sera déjà réalisé en amont, restera uniquement le montage à réaliser. Chaque enfant repartira avec sa réalisation.

Public

Vous retrouverez Les Jardiniers au stand des Jardiniers lors de l’évènement La Baule en fleurs ! Les jardiniers de la presqu’ile et l’outil en main de saint André des eaux organise un atelier d… Parc des Dryades 44500 La baule Parc des Dryades 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Parc des Dryades 44500 La baule Adresse Parc des Dryades 44500 La baule Ville La baule lieuville Parc des Dryades 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

Parc des Dryades 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc des Dryades 44500 La baule 2022-04-17 was last modified: by Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc des Dryades 44500 La baule Parc des Dryades 44500 La baule 17 avril 2022 La baule Parc des Dryades 44500 La baule La baule

La baule Loire-Atlantique