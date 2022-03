Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Pamproux Pamproux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pamproux

Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Pamproux, 12 mars 2022, Pamproux. Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Devant la mairie 1 Place du Président Pierre Mendès Franc Pamproux

2022-03-12 – 2022-03-12 Devant la mairie 1 Place du Président Pierre Mendès Franc

Pamproux Deux-Sèvres Pamproux EUR Découverte des oiseaux du bâti de la commune de Pamproux.

Fabrication de nichoirs pour la Hupper fasciée, la mésange bleue ou charbonnière, le moineau domestique, la chevêche d’Athéna… Organisé dans le cadre du projet “Pamproux Terre naturelle”

Inscription obligatoire

Devant la mairie 1 Place du Président Pierre Mendès Franc Pamproux

