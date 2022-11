Atelier de fabrication de moutons

Atelier de fabrication de moutons, 10 décembre 2022, . Atelier de fabrication de moutons



2022-12-10 – 2022-12-10 EUR Les bergers furent les premiers à venir avec leurs moutons voir l’enfant Jésus. Karin Butterlin expose ses figurines bibliques à la Collégiale St Martin voisine. Venez fabriquer avec elle un mouton de la crèche.

L’assemblage prend environ 45 mn. Pour les 6-12 ans.

»Marchez vers Noël ! » – Eglise ouverte, activités créatives pour tous ! Fabrication d’un mouton de la crèche avec Karin Butterlin ! dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville