ATELIER DE FABRICATION DE MOULIN A VENT RESSOURCERIE LA FABRIC’A, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, bondy.

ATELIER DE FABRICATION DE MOULIN A VENT

RESSOURCERIE LA FABRIC’A, le vendredi 16 juillet à 14:30

Les ateliers Fée de la récup’ vous apprennent à redonner une seconde vie à des matériaux et/ou objets destinés à être jetés en les transformant en objets de décoration, fleurs, moulin à vent dans une démarche zéro déchet. Créez vos plus beauxou moulin à vent à l’aide de bouteilles récupérées. Récupérez des bouteilles en plastique vides et redonnez-leur un second souffle en les surcyclant. Confectionner selon vos envies avec les couleurs de votre choix Atelier gratuit à ouvert à tous. Tout le matériel est fourni Objectifs pédagogiques Généraux : – Sensibiliser les publics à l’intérêt environnemental, social et économique de donner une seconde vie aux objets destinés à l’enfouissement ou l’incinération. – Transmettre un savoir-faire qui permet de développer la créativité. – Susciter l’envie de poursuivre et multiplier l’expérience du réemploi. Mettre en place ces ateliers vous permettra de : – Vivre un moment de partage et de convivialité. – Découvrir des astuces pour appliquer le zéro déchet au quotidien. – Permettre de repartir avec ses réalisations et la satisfaction de l’avoir fait soi-même

Entrée libre et gratuite

Créer votre moulin à vent à partir de bouteilles récupérées

RESSOURCERIE LA FABRIC’A 136 route de villemomble bondy La Mare à la Veuve – La Remise à Jorelle Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T17:00:00