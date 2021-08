Dommartin-le-Franc Metallurgic Park Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Atelier de fabrication de médaille en étain Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc

Haute-Marne

Atelier de fabrication de médaille en étain Metallurgic Park, 18 septembre 2021, Dommartin-le-Franc. Atelier de fabrication de médaille en étain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Metallurgic Park Gratuit. Entrée libre. À partir de 8 ans. Pass sanitaire demandé aux plus de 17 ans.

À la manière des fondeurs, venez découvrir la technique de fabrication de moulage au sable de fonderie. Metallurgic Park 13 avenue du Maréchal Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

