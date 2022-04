Atelier de fabrication de lanterne chinoise en origami Musée de la tour abbatiale, 14 mai 2022 19:00, Saint-Amand-les-Eaux.

Atelier de fabrication de lanterne chinoise en origami par Ya Yu LAI, calligraphe chinoise.

Atelier de fabrication de lanterne chinoise en origami (de 19h à 22h) par Ya Yu LAI, calligraphe chinoise.

Cet atelier aborde la pratiques manuelle qui favorise l’imagination des enfants et la découverte du monde origami. Deux modèles de lanternes seront proposés en fonction d’âge de participant.

Contenu :

Création de lanterne en origami à partir des feuilles décorés par les enfants. Les feuilles seront pliées puis rassemblées à l’aide de colle ou adhésifs. Une bougie en led sera fournie à la fin de l’atelier et les participants peuvent partir en balade avec leur lanterne.

Dernier vestige de l’illustre Abbaye d’Elnon, la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-eaux, culmine à 82 mètres de hauteur. Symbole de la ville, ce monument historique du XVIIe siècle dont la restauration extérieure s’est achevée en mars 2012, offre un cadre remarquable au musée pour présenter ses collections permanentes de faïences du XVIIIe au XXe siècle, d’art religieux du XVIe au XVIIIe siècle et de ses expositions temporaires tout au long de l’année.

Autoroute Lille-Valenciennes (à 6km) Gare SNCF (10mn à pied)

http://www.saint-amand-les-eaux.fr

Highway Lille-Valenciennes (in 6km) Parks SNCF(FRENCH NATIONAL RAILWAY COMPANY) (10mn on foot) free entrance Saturday 14 May, 19:00

Last vestige of the famous Abbey of Elnon, the abbey Tower of Saint-Amand-les-eaux, culminates as in height as 82 metres. Symbol of the city, this historical monument of the XVIIth century external restoration(catering) of which ended in March, 2012, offers a remarkable executive(frame) to the museum to present its permanent earthenware collections the from XVIIIth century till XXth century, of religious art the from XVIth century till XVIIIth century and its temporary exhibitions(exposures) throughout the year.

Taller de fabricación de linterna china en origami (de 19h a 22h) por Ya Yu LAI, calígrafo chino.

Este taller aborda la práctica manual que favorece la imaginación de los niños y el descubrimiento del mundo del origami. Se ofrecerán dos modelos de linternas en función de la edad del participante.

Contenido: Creación de linterna de origami a partir de hojas decoradas por niños. Las hojas se doblarán y se juntarán con pegamento o adhesivo. Al final del taller se proporcionará una vela led y los participantes podrán dar un paseo con su linterna.

entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France 59230 Saint-Amand-les-Eaux Hauts-de-France