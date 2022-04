Atelier de fabrication de lanterne chinoise en origami Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Catégories d’évènement: Nord

Musée de la tour abbatiale, le samedi 14 mai à 19:00

Atelier de fabrication de lanterne chinoise en origami (de 19h à 22h) par Ya Yu LAI, calligraphe chinoise. Cet atelier aborde la pratiques manuelle qui favorise l’imagination des enfants et la découverte du monde origami. Deux modèles de lanternes seront proposés en fonction d’âge de participant. Contenu : Création de lanterne en origami à partir des feuilles décorés par les enfants. Les feuilles seront pliées puis rassemblées à l’aide de colle ou adhésifs. Une bougie en led sera fournie à la fin de l’atelier et les participants peuvent partir en balade avec leur lanterne.

entrée libre

